Parti politique : les "Pdgistes" bitamois invités à l’unité autour du chef de l’État

En visite dans la province du Woleu-Ntem la semaine dernière, le membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG), dans le deuxième siège du département du Ntem, Charles Mve Ellah, par ailleurs ministre délégué aux Eaux et Forêts, à la Mer, à l’Environnement, chargé du Plan d’affectation des terres, a échangé, le 27 novembre 2020 à Bitam, avec les hiérarques, cadres et militants du PDG originaires de cette localité.

De fait, il a profité de cette première sortie officielle, après sa récente nomination au gouvernement, pour inviter les militants des structures de base du PDG, à l’unité, la cohésion et la discipline, afin de redorer le blason du parti dans la commune de Bitam et le département du Ntem. Charles Mve Ellah reste convaincu que seule la discipline et la détermination des uns et des autres autour des valeurs incarnées par le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, sont les gages d’un avenir meilleur. D’autant que, selon lui, le Ntem, à l’instar des autres départements du pays, aura toujours sa carte à jouer au cours des échéances électorales à venir. Pour redonner la confiance au sein de la maison PDG du Ntem, il a exhorté les uns et les autres à jouer dorénavant franc-jeu, afin de répondre aux nombreuses attentes de la haute hiérarchie du parti.

"Face à certaines manœuvres visant à entretenir la confusion et la duplicité, qui ont fait leur lit dans le passé, je voudrais concentrer ma mission autour d’un regard attentif, stratégique et porté sur l’évolution de notre formation politique sur le terrain", a fait savoir Mve Ellah. Cela passe inéluctablement, selon lui, par la régénération et la revitalisation de toutes les structures de base. "C’est notre ligne de conduite à suivre, et sur laquelle nous devons fonder et légitimer notre adhésion au PDG et au triptyque dialogue-tolérance-paix", a-t-il poursuivi.



E. EBANG MVE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique