Lutte contre le Covid-19 : Ali Bongo Ondimba rend hommage aux Forces de défense et de sécurité

Le chef de l'État a salué leur engagement, leur sens du sacrifice, du dévouement, de l'abnégation au service de la collectivité et de l'intérêt général.

Chef suprême des Forces de défense et de sécurité, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a salué, samedi dernier, à l'occasion de la commémoration de la Saint Michel, "l'engagement des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la lutte contre la Covid-19, et le maintien de l'ordre pour la protection des populations face à cet ennemi invisible".

La présence du président de la République traduisait la reconnaissance de la nation tout entière à l'ensemble des éléments de nos FDS qui, depuis le 12 mars dernier, date d'apparition de la pandémie dans notre pays, au prix d'énormes sacrifices, de courage, de bravoure, de don de soi, d'abnégation et de patriotisme, sont aux avant-postes de la lutte et la riposte contre le coronavirus.

Un engagement multiforme de tout instant, jamais démenti, au service des populations, de la collectivité et de l'intérêt général (Lire ci-contre). "Je le dis à chacun d'entre vous. La cause que vous servez dignement, les missions que vous remplissez, sont parmi les plus nobles qu'il puisse être rendu à notre pays", a déclaré le chef suprême des FDS. En présence, entre autres, de la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, du ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo, et des commandants en chef des FDS.

L’hommage rendu par le président de la République était d'autant plus significatif que, cette année, la commémoration de la Saint Michel, patron des parachutistes, a fait l'objet d'une célébration mixte entre les éléments du Groupement d'intervention parachutiste (GIP) de la Garde républicaine (GR) et ceux du Régiment de parachutiste de l'armée de terre. Une mutualisation des forces prônée par le chef de l'État, qui témoigne du sens de l'engagement, du dévouement et de la discipline de nos vaillants soldats.



J.KOMBILE.MOUSSAVOU



