Hôtel de Ville : session extraordinaire du conseil municipal ce matin

Il s'agira donc de la recherche des appoints au budget primitif de cette année qui s'élève à la somme de près de 25 milliards de francs. Son vote avait fait l'objet d'une session le 5 juin 2020, qui l'a examiné sur la base du plafonnement budgétaire arrêté par la tutelle (ministère de l'Intérieur).

En prélude (et en guise de réunion préparatoire) aux travaux de ce jour qui se tiennent conformément à l'arrêté n° 000022/MI/PES/CAB-G, un conclave réunissant, avant-hier, autour du maire central par intérim, les maires adjoints, ceux des arrondissements ainsi que les présidents des groupes politiques siégeant au conseil municipal (PDG, CLR, Union nationale, RV/SDV et RHM) a permis d'harmoniser l'ordre du jour de la session extraordinaire d'aujourd'hui. Laquelle a pour seul point l'examen et l'adoption du budget additionnel.