Diplomatie : Liliane Massala présente ses lettres de créance au président français

SUITE logique de sa nomination au poste d'ambassadeur du Gabon en France et de Représentant permanent du Gabon auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), avec juridiction sur la Principauté d'Andorre, Liliane Massala vient de présenter ses lettres de créance au président français, Emmanuel Macron, par ailleurs coprince d'Andorre.

Une cérémonie solennelle respectant les usages diplomatiques et permettant à Liliane Massala de prendre officiellement fonction dans sa juridiction. La remplaçante de Flavien Enongoue a la lourde charge d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Non sans garantir la protection des intérêts du Gabon et de ses compatriotes sur le territoire français. Des liens bilatéraux séculaires et notamment observables dans les domaines économique, politique, éducatif et culturel. Des faits d'ailleurs confirmés par le chef de l'État français.

"Les relations entre les deux pays sont bâties sur un socle solide empreint de confiance et de respect mutuel. Je ne saurais trop vous encourager à développer avec Andorre des relations politiques, économiques, commerciales et culturelles toujours plus fortes, plus denses, plus riches. Vous pourrez compter sur mon appui personnel et constant pour vous accompagner sur la voie que vous avez empruntée. Car c'est la bonne direction et le bon chemin, aussi bien pour la Principauté et les États que vous y représenterez", a conseillé Emmanuel Macron au nouvel ambassadeur du Gabon en France.