Covid-19 : Les propositions du CLR

Ainsi, la formation politique du général à la retraite Jean-Boniface Assélé salue les récentes mesures décrétées par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le secrétaire général du CLR, par ailleurs lui aussi général de police à la retraite, est d'avis que : " Devant ce péril à visage couvert qui menace sérieusement la survie du genre humain, au moment où se profile l'entrée en vigueur du confinement pour le grand Libreville et vraisemblablement aussi un confinement total, ces mesures d'accompagnement apparaissent comme une bouffée d'oxygène pour l'écrasante majorité qui émarge au registre des citoyens à faibles revenus, encore appelés Gabonais économiquement faibles".

Aussi a-t-il rendu public un certain nombre de propositions. Objectif : la participation de son parti à la lutte contre le coronavirus. Concrètement, le CLR propose " l'application immédiate et urgente de la mesure portant gratuité des loyers, avec effet rétroactif sur le mois consommé de mars 2020, et sur la base de critères inclusifs et transparents ; l'opérationnalisation immédiate de la Banque alimentaire, sur la base du croisement des fichiers CNAMGS, Affaires sociales, CNSS, CPPF, SEEG et ONE ; la réduction de 30 à 50% du taux de la TVA sur les produits de consommation courante pour une relative équité sociale dans une crise dont l'impact est sans distinction de classes sociales ; la contribution des entreprises des secteurs privé et parapublic au Fonds de solidarité nationale par affectation à hauteur de 50% des dividendes dus aux actionnaires"...