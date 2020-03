Covid-19 : Le PDS invite les Gabonais à respecter les dispositions prises par le chef de l'Etat.

Donnant la position de son parti en lieu et place de son président, le secrétaire général adjoint du PDS, Jean De Dieu Yembit Mangala, a invité ses compatriotes à prendre conscience de la gravité des risques encourus et de la nécessité de tout mettre en oeuvre pour se protéger et protéger les autres en respectant les mesures barrières appropriées.

Selon lui, "le PDS s'associe pleinement à la démarche d'information, de sensibilisation et de mobilisation tous azimuts inspirée par les gouvernants et invite l'ensemble des forces vives de la nation (partis politiques, associations, clergé, administrations, entreprises, personnalités diverses, civils et militaires), à relayer les messages de sensibilisation auprès des populations gabonaises et étrangères vivant sur le sol national, dans les centres urbains et ruraux. En rappelant la nécessité de respecter les consignes, les conseils et recommandations édictées, d'appliquer les gestes barrières et d'éviter les regroupements de plus de 10 personnes dans les lieux publics et privés, en vue d'enrayer les effets et limiter la propagation de cet ennemi commun, invisible et cuel".