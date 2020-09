Commission de la CEEAC : Gilberto Da Piedade Verissimo décline sa vision

Le personnel actuellement en poste a été mis à la disposition de la Commission pour une période transitoire, sans possibilité de reversement automatique au sein de la Commission. Cela se fera après évaluation par un cabinet indépendant…

Occasion également pour le président de la Commission de décliner sa vision de la CEEAC. Il compte œuvrer pour un avenir commun dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, assuré par le développement durable, la bonne gouvernance, l’amélioration croissante des conditions de vie des citoyens, la liberté et la justice. Non sans rappeler les missions assignées, par les chefs d’État, au nouvel exécutif de la CEEAC.