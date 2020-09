Climat : assurer l’adaptation de l’Afrique au changement

Prenaient part à cette réunion de haut niveau, le huitième secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, l'actuelle secrétaire générale adjointe des Nations unies, Amina Mohammed, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, et plusieurs dirigeants africains. Les participants ont échangé sur les actions prioritaires à mettre en œuvre à travers l’ensemble du continent, pour assurer l’adaptation de l’Afrique au changement climatique.

"Sous l’impulsion du président de la République, Ali Bongo Ondimba, l’IAA a accéléré et renforcé les mesures d’adaptation pour faire face au changement climatique. Les objectifs en matière de climat et de développement sont intrinsèquement liés et nous ne surmonterons aucun de ces grands défis séparément. Je peux vous réitérer l’engagement du chef de l’État, de vous accompagner dans la lutte contre le changement climatique, qu’il considère comme crucial pour le continent et pour le monde en général", a indiqué le ministre Lee White.