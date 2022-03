Candidature unique de l'opposition en 2023 : Me Louis-Gaston Mayila sceptique

Plongé dans un certain mutisme depuis un petit moment, le président de l'Union pour la nouvelle République (UPNR), Me Louis-Gaston Mayila, vient de sortir de sa réserve. À un an des élections générales dont le point d'orgue sera la présidentielle, le natif de Yombi a consacré une réflexion sur cette échéance ô combien capitale. Le président de l'UPNR est d'avis qu'il ne faut pas reproduire continuellement les errements du passé. "Depuis notre indépendance, à l’occasion de chaque consultation électorale majeure, des résultats ont toujours donné des cris et des pleurs, pour ne pas dire des morts. Voici que 2 023 nous annonce une consultation électorale majeure. Alors Mayila dit que nous ne devons pas persister dans l’erreur qui nous conduit dans les résultats que nous déplorons", soutient-il.

Selon lui, l'élection présidentielle ne doit plus se solder par des pertes en vies humaines. " Une histoire qui finit bien, c’est une élection bien préparée. Une histoire qui finit bien, c’est une élection qui se déroule bien. Une histoire qui finit bien, c’est que l’épilogue de cette élection ne délivre pas un verdict de mort", pense-t-il. Avant d'inviter les potentiels candidats au respect des urnes. " Les candidats, et il y en aura beaucoup, doivent se dire qu’une élection n’a que deux issues possibles : on la gagne ou on la perd. Si les candidats sont pénétrés de cette réalité, les joutes électorales qui se dérouleront dans la dignité, le calme et le respect de l’adversaire, doivent s’arrêter avec l’épilogue de l’élection", suggère-t-il.

Occasion pour lui de révéler à la face du monde son scepticisme inhérent à une candidature unique de l'opposition. "(...) Pendant un temps nous avons nourri et soutenu la fiction d’une candidature unique de l’opposition. Aujourd’hui mon expérience, mon ressenti et mon vécu m’amènent à constater que la fiction d’une candidature unique de l’opposition a épuisé tous ses charmes", dit-il.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon