Alexandre Barro Chambrier au gouvernement : « j'ai jugé opportun d'apporter ma contribution pour la construction du Gabon »

Ancien candidat à la présidentielle de 2023, ancien membre influent de la plate-forme Alternance-2023, le leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Alexandre Barro Chambrier, a été nommé vice-Premier ministre chargé de la Planification et de la Prospective suite au dernier réaménagement du gouvernement, hier. Avec cette entrée au gouvernement, on peut conclure que le leader du RPM fait le choix de renoncer à une éventuelle participation à la présidentielle de 2025, si l'on s'en tient aux prescriptions contenues dans la Charte de la Transition. Cette nomination fait aussi de Barro Chambrier le seul chef de parti de premier plan à figurer au gouvernement. Contacté par la Rédaction du quotidien l'Union, il nous livre ses réactions à chaud. Lecture.

"J'exprime ma gratitude au président de la République et au Premier ministre qui ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne, pour occuper une fonction aussi prestigieuse dans un ministère stratégique dont le rôle est de concevoir les politiques publiques en matière d'investissement. Je mesure le poids des responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui. Je vais me consacrer sans perdre une minute pour atteindre les objectifs qui me seront fixés par les plus hautes autorités. Nous devons travailler en tenant compte des attentes sociales. Je vais apporter ma contribution dans la perspective de la réduction de la fracture sociale en m'employant dans la captation des capitaux en vue de la construction de notre pays. Nous devons mettre en place les conditions de la mise en œuvre de véritables politiques publiques. S'agissant de la question ayant trait à ma participation à la présidentielle de 2025 pour laquelle mon entrée au gouvernement m'interdit d'y prendre part, je dirai simplement que j'ai fait le choix du Gabon. Je privilégie mon pays auquel je veux être utile. C'est maintenant que j'ai jugé opportun d'apporter ma contribution pour la construction du Gabon. J'ai été convaincu par le président de la République qui m'a proposé ce poste. Je pense en ce moment également aux militants du RPM dont les idées seront portées au niveau du gouvernement. Vous me demandez si mon profil n'a pas inspiré le président de la République pour me nommer à ce poste afin de discuter avec les partenaires multilatéraux. Si ma nomination tient à cela, j'en suis ravi. Mais ce que j'ai à dire présentement c'est qu'il faut se mettre au travail sans perdre une seule minute. Être au service du Gabon et des Gabonais. C'est tout ce qui compte."

Propos recueillis par A.M.

Libreville/Gabon