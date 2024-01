Insalubrité à Libreville : l'Hôtel de Ville lance la "Restauration de l'ordre urbain"

Le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, le général Judes Ibrahim Rapontchombo, a lancé hier une vaste opération de lutte contre l'insalubrité, dénommée "Restauration de l'ordre urbain". L'Hôtel de Ville compte ainsi s'attaquer à "l'occupation anarchique du domaine communal et à l'incivisme des populations qui s'illustrent par des comportements déviants, et ce, en dépit des nombreuses communications de sensibilisation, dont la dernière date du 12 décembre 2023", avait déjà expliqué mardi passé son service Communication. La mairie du 3e arrondissement a servi de cadre au lancement de cette opération de salubrité.

Le général Judes Ibrahim Rapontchombo, accompagné de son équipe municipale, a parcouru, à pied, la distance qui sépare les locaux de cette maison communale situé vers le Palais des Sports (derrière le stade Omnisports). Sur ce trajet, la rhétorique a été la même : il n'est plus question de laisser les riverains et les commerçants dicter leurs lois sur le domaine communal. Pour faire comprendre aux indélicats que l'heure est désormais à la rigueur, le général-maire de Libreville indiquait personnellement les épaves à marquer (pour un déplacement ultérieur), les murs ou les vérandas à démolir, les boutiques construites autour d'un poteau électrique à détruire, etc. Étonné de voir une telle agitation autour de son commerce, un homme finira par lâcher : "Il n'a pas l'air de plaisanter". Un sentiment qui a dû animer ceux qui ont croisé hier son chemin. Car après avoir remis un peu d'ordre au niveau du Palais des Sports dans la zone de Petit-Paris, le Délégué spécial s'est rendu au canal Batavea (derrière la station Gabon oil) - Pont d'Akébé et au carrefour Belle-vue 1 ; à Akébé-Poteau, Rio et enfin Venez-Voir.

Sur chaque lieu, il était question de constater plusieurs types d'infractions comme l'occupation illégale du domaine public, le commerce à la sauvette, le commerce informel, les garages anarchiques, les garages à ciel ouvert, les épaves surtout de voitures, les constructions anarchiques, l'insalubrité devant les maisons, la pollution (eaux usées sur la chaussée) et l'insalubrité. Des observateurs n'ont pas manqué de se demander si la descente sur le terrain de l'équipe municipale ne serait pas qu'un feu de paille. Permettant le retour de l'incivisme. Car ce n'est pas la première fois que l'Hôtel de Ville tente de montrer ses muscles ou le gouvernement d'amadouer la population. En effet, l'État, comme les maires successifs, a toujours peiné à donner à la capitale un visage plus beau. Des mesures ont été prises sans succès. Un peu comme ce "concours national de l'arrondissement le plus propre" qui avait prévu une enveloppe de 500 millions de FCFA pour le vainqueur et qui avait été lancé le 30 décembre 2022 par le ministère de l'Intérieur. Sans produire le moindre effet.

Ce sera différent, cette fois, promet-on. "Nous veillerons au grain cette fois-ci", nous a-t-on rassurés. Cette opération devrait durer six mois et s'étendra aux 5 autres arrondissements de la capitale gabonaise. Après le passage du général-maire de Libreville, des équipes, évoluant dans chaque circonscription, resteront sur le terrain pour s'assurer de l'application stricte et rigoureuse par les riverains et les commerçants des nouvelles mesures. "Cette stratégie a été choisie pour éviter que la pression retombe trop rapidement. Nous ne voulons pas faire autant d'efforts et retomber dans les mêmes travers", a expliqué l'Hôtel de Ville.

Après la 3e circonscription, le général Judes Ibrahim Rapontchombo lancera des opérations similaires dans les autres arrondissements. Alors que cette opération est en cours, des discussions auraient été engagées entre des groupes de commerçants et les autorités municipales. L'objectif étant, entre autres, d'expliquer le bien-fondé de cette décision.

Serge Alexis MOUSSADJI

Libreville/Gabon