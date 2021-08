Transport aérien  : Sky Mali dans le ciel gabonais

LA nouvelle compagnie aérienne malienne, Sky Mali, qui dessert désormais le Gabon, a effectué son vol inaugural lundi dernier au départ de l'aéroport international Léon-Mba de Libreville

La cérémonie s'est déroulée en présence entre autres du directeur pays de Arise, Igor Simard Nyambie, du directeur général de Sky Mali, Tahir Ndiaye, et du président du Conseil d'administration de ladite compagnie aérienne, Lucien D'Almeida. Occasion pour le directeur général de cette compagnie aérienne d'annoncer optimiste que Sky Mali est arrivé à Libreville pour effectuer son premier vol vers les destinations voisines (Cotonou au Bénin et Bamako au Mali). "Ce jour marque son premier déplacement de l'Afrique de l'ouest à l'Afrique centrale. L'existence de cette compagnie Sky Mali est bien sûrement le produit d'un profond besoin national et international du pays. Ce vol Bamako-Cotonou est véritablement stratégique pour le développement de cette compagnie et permettra désormais de connecter le Bénin, le Gabon et le Mali dans des conditions idoines de service de sécurité", a-t-il souligné.

Pour le directeur pays de Arise, l’arrivée de Sky Mali prouve à suffisance l’attractivité de la destination Gabon. " Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le vol inaugural de Sky Mali qui reliera désormais Libreville à Bamako via Cotonou 2 fois par semaine. Cette nouvelle ligne témoigne de la confiance de Sky Mali et de nos efforts d'enrichir l'offre aérienne aux différents segments de passagers. L'arrivée de cette compagnie porte à 12 le nombre de compagnies qui desservent Libreville et à 21 le nombre de destinations ", a indiqué Igor Simard.

Nouveau né dans l'écurie des compagnies aériennes qui desservent déjà la capitale gabonaise, Sky Mali nourrit l'ambition d'étendre son réseau au Moyen-Orient et en Europe. Sa flotte compte 4 avions dont 2 de la famille Boeing B737–800 de 136 sièges et Boeing 737-500 de 102 sièges. De même que 2 Bombardier Embraer ERJ 145 de 50 sièges et MA60 de 60 sièges.



Hans NDONG MEBALE



