SEEG : la fin du monopole de production d'eau et d'électricité est actée

La signature de la nouvelle convention d'une durée de 20 ans, entre l’État et ladite entreprise, s'est déroulée aujourd'hui à Libreville. C'était autour d'une rencontre officielle qu'a présidée Alain-Claude Bilie By-Nze, le ministre d’État en charge de l’Énergie et des ressources hydrauliques. Elle intervient après le règlement amiable du contentieux né de la résiliation de la convention de concession qui le liait à la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) depuis 1997, l’État gabonais a décidé de réattribuer à la même SEEG la gestion du service public de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique et de l’eau potable.

La signature de cette nouvelle convention d'une durée de 20 ans, entre l’État et ladite entreprise, s'est déroulée hier à Libreville. C'était autour d'une rencontre officielle qu'a présidée Alain-Claude Bilie By-Nze, le ministre d’État en charge de l’Énergie et des ressources hydrauliques. Autrement dit, d’autres opérateurs peuvent intervenir dans les différents segments du secteur.

Faut-il préciser que pour qu'une autre entreprise spécialisée dans la production et la distribution de l'eau et l'électricité atteigne la dimension de la SEEG, l'attente pourrait être d'au moins deux décennies. Les grandes zones urbaines étant déjà acquises à la SEEG. Il faudrait attendre l'émergence de nouveaux quartiers, voire de nouvelles villes pour que d'autres entreprises puissent exercer une concurrence importante.

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon