Covid-19: Guy Patrick Obiang Ndong annonce l'urgence d'une 3e dose de vaccin

" Nous incitons les populations à se faire vacciner contre le Covid-19. C'est une recommandation du gouvernement qui a pour but de protéger les populations contre cette nouvelle vague ", a recommandé le ministre de la Santé du Gabon, Guy Patrick Obiang Ndong. C'était ce mercredi à la faveur d'une conférence de presse.

Selon le membre du gouvernement, pour se prémunir du variant Omicron dont la contagiosité est très élevée, les personnes éligibles à la 3e dose du vaccin doivent se rendre dans les centres de vaccination le plus tôt possible. Ce, au regard des chiffres qui indiquent la progression du variant dans notre pays. "Le Gabon est entré de plain-pied dans la 4e vague du coronavirus marquée par la présence du variant Omicron à Libreville" a-t-il insisté.

D'après ses précisions les tests réalisés au cours des dernières semaines montrent une montée épidémique caractérisée par une augmentation exponentielle du nombre de cas Covid. Sur ce nombre, une proportion de tests réalisés (autour de 20 à 25 %) montre la présence du variant Omicron au Gabon. On est ainsi passé de 80 contaminations/jour en décembre à plus de 800 nouvelles infections quotidiennes. Face à la recrudescence des cas positifs dus à la présence du variant Omicron, les autorités sanitaires recommandent aux populations le vaccin. Les personnes les plus vulnérables devant ce variant étant les non-vaccinés.

Prissilia M. MOUITY

Libreville/Gabon