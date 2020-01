Pénurie de carburant : L'ire des usagers et circulation au ralenti

Une situation qui, depuis vendredi, contraint les usagers à faire la ronde des stations-service. Parmi les usagers désappointés, G.C. qui, après avoir cherché à faire le plein de son véhicule depuis samedi dernier, a dû prendre la décision de le garer. Depuis, il se rend à son lieu de travail en taxi.

L'onde de choc de cette pénurie de carburant s'est aussi fait ressentir à l'intérieur du pays. On a observé un flottement du transport (passagers et fret) et surtout le retour du marché noir : l'approvisionnement auprès des revendeurs non agréés.