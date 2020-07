Ntoum-Cocobeach : les travaux vont bon train

Le vendredi 10 juillet dernier, le ministre en charge des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi, y a effectué une visite pour s'enquérir de l'état de leur évolution, accompagné de sa ministre déléguée Françoise Assengone Obame. Les deux membres du gouvernement ont pu apprécier la qualité des travaux et les difficultés rencontrées par les techniciens sur le terrain.

Le chantier consiste en un traitement des principales dégradations de la route, afin de permettre aux usagers de circuler en toute quiétude et aisance, entre les chefs-lieux des départements du Komo-Mondah et de la Noya. Depuis le 27 mai dernier, les techniciens ont en charge le curage et le rechargement de tous les bourbiers actifs ou asséchés ; l'ensoleillement mécanisé par le nettoyage et l'assainissement partiel des accotements, puis de la chaussée par endroits.