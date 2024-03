Mays Mouissi s'imprègne des projets de l'ANPI-Gabon

LES projets de l'Agence nationale pour la promotion des investissements (ANPI) ont été exposés au ministre de l'Économie et des Participations, Mays Mouissi, de passage dans lesdits locaux lundi. Parmi lesquels accompagner l’administration centrale à collecter les ressources de l’État en mode digitalisé ; disposer d’un fichier unique d’enregistrement des entreprises en République gabonaise.

Aussi le directeur général, Ghislain Moandza Mboma, a-t-il fait savoir que son agence est structurée en quatre grands métiers : la promotion des investissements nationaux et internationaux ; l’appui à l’entrepreneuriat, notamment l’accompagnement des entrepreneurs dans le renforcement des capacités et l’assistance dans les questions de financement ; la formalisation des entreprises dont le plus grand défi était la digitalisation du processus.

"Je n'étais pas encore venu ici. Mais de mon bureau, j’ai chaque semaine les échos de votre travail et je travaille beaucoup avec votre directeur général qui est un homme très efficace et qui arrive à accompagner l’action du gouvernement de manière efficiente", a souligné le membre du gouvernement.

GMNN

Libreville/Gabon