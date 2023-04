L’Onec fait son bilan 2022 et dresse ses perspectives

L’Ordre national des experts comptables (Onec) du Gabon a tenu dernièrement à Libreville, sa 3e assemblée générale ordinaire, à l’effet notamment d’examiner le rapport moral et financier du Président du Conseil, d’approuver les comptes de l’exercice 2022 et de voter le budget de l’exercice 2023. Au terme de plusieurs heures de travaux, les comptes de l’exercice 2022 ont été finalement certifiés sans réserve par le Commissaire aux comptes et approuvés par l’assemblée générale qui a en conséquence donné quitus entier au Conseil de l’Ordre. L’assemblée générale a enfin approuvé les différents plans de travail de l’exercice 2023 et voté le budget de fonctionnent et d’investissement.

Elle a notamment demandé au Conseil de l’ordre de redoubler d’efforts pour relever les défis de l’exercice illégal (des professions de commissaire aux comptes et d’experts-comptables) et de finaliser le projet de barèmes à soumettre à l’autorité de tutelle. L’assemblée générale s’est également félicitée de la visibilité de l’Onec au travers notamment de la coopération avec les administrations nationales (DGCPT, PNPE ex ONE, CNAC, Anif, CNLEI, etc.) et les organisations internationales (Ohada, CSOEC, CNCC, Fidef, Pafa etc.), du concours du meilleur mémoire des écoles de commerce ou de l’arrivée de nouveaux membres.

A noter, que cette réunion a été rehaussée par la présence du Directeur général des Impôts, Gabin Otha Ndoumba. Ce dernier a tenu à rappeler l’impérieuse nécessité pour notre pays de l’amélioration des recettes fiscales et les défis de l’élargissement de l’assiette fiscale et de la lutte contre la fraude fiscale qui lui sont sous-jacents. Il a reconnu l’intérêt d’une profession comptable forte et organisée et la fonction d’acteurs de la fiscalité des experts-comptables et de partenaire privilégié de la DGI. « Pour donner force à notre collaboration, je propose l’élaboration d’une convention de partenariat entre la DGI et l’Onec dans laquelle l’objet et l’engagement des 2 parties seront définis et formalisés », a indiqué Gabin Otha Ndoumba.

MSM

Libreville/Gabon