Energie : Bilie-By-Nze sur le terrain le jour de Noël

Des agents de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) et ceux de la Société de Patrimoine ont été surpris à la tâche ce dimanche 25 décembre par le vice-premier ministre en charge de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain-Claude Bilie-By-Nze.

Le second chef du gouvernement a en effet effectué une visite surprenante dans les centrales thermiques d’Akournam 2 (exploitée par la SEEG), et d’Alénakiri (gérée par la Société de Patrimoine) en pleine célébration de la Noël.

« Ces agents sont d’astreinte aujourd’hui alors que les autres sont en plein Noël. J’ai voulu manifester une solidarité envers eux car ils remplissent une mission de service public très importante. C’est exactement comme pour le personnel hospitalier qui est aujourd’hui d’astreinte... », a-t-il souligné avant de poursuivre « nous devons avoir une pensée pour tous ces compatriotes qui remplissent des missions auxquelles on ne pense pas toujours mais qui eux se consacrent pour que d’autres aient un peu de bonheur. Lorsqu’il y a une coupure on s’en plaint mais derrière cette coupure il y a des hommes et des femmes qui s’engagent à rétablir l’électricité ».

Après la visite des deux installations, le vice-premier ministre a exprimé sa satisfaction sur la bonne tenue et le bon fonctionnement de ces centrales.

« On a quand même une inquiétude. C’est la décharge d’ordures d’Alenakiri qui menace fortement l’exploitation de la centrale de par ses émanations, les poussières, la fumée, il faudra qu’on songe au niveau du gouvernement à régler ce problème… »

La centrale d’Alenakiri a une puissance installée de 70 MW. Elle dessert la zone économique de Nkok. 25% de sa production électrique sont récupérés par la SEEG.

La centrale électrique d’Owendo, pour sa part, contribue à 41% de la production du réseau interconnecté de Libreville.

Ses sources de production sont d’origine gaz et gazoil. Le directeur général de la SEEG et celui de la Société de Patrimoine ont dit être honorés par cette visite surprise en plein jour férié.

AN

Libreville/Gabon