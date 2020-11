CNLCCEI : le rapporteur général adjoint 2 sous serment

En effet, vendredi dernier, Ismaël Gnamalengoungou Oligui, le rapporteur général adjoint 2, qui ne s'était pas encore prêté à cet exercice, est passé à son tour devant la Cour de cassation. C’était au cours d'une audience présidée par Brigitte Passika, à laquelle assistait le président de la CNLCCEI, Nestor Mbou.

Comptable de formation et ancien diplomate, l'impétrant a juré solennellement "de servir l'État avec fidélité, de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées, d'observer le respect de la confidentialité des déclarations de fortune et me conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux en rapport avec l'enrichissement illicite".