Arts : assistance financière

Occasion pour eux d'évoquer les problématiques propres au secteur de la culture. Entre autres, sa dévalorisation, les conditions d'une reprise des activités culturelles, la gestion des droits d'auteur, la situation de marginalisation des artistes gabonais, encore plus flagrante en ces temps troubles. En effet, se sentant laissés pour compte depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie due au nouveau coronavirus, chanteurs, humoristes et cinéastes gabonais ont exprimé à la tutelle leur désarroi.

Parce que le Covid-19 aurait un impact sur leur secteur d'activité, les artistes sollicitent une assistance financière des plus hautes autorités. " Subissant les conséquences des mesures prises par le gouvernement, les hommes de culture et artistes que nous sommes nous sentons frustrés du fait d'avoir été exclus de la liste des catégories de citoyens devant bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par le gouvernement dans le cadre de cette pandémie. Nous étouffons silencieusement, car se sentant oubliés. Nous sollicitons du gouvernement une assistance financière pour accompagner les artistes cloués à la maison à cause du Covid-19", a fait savoir Melchy Obiang, porte-parole des artistes.