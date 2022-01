Boulevard Triomphal  : à quand la fin des travaux effectués par Socoba-EDTPL?

LES usagers du boulevard Triomphal commencent à s'agacer des désagréments qu'ils subissent depuis de nombreux mois, consécutifs aux travaux de réhabilitation et de renforcement en cours d'exécution par Socoba-EDTPL. Des travaux qui, du reste, s'éternisent. D'autant plus que la fin initiale était prévue pour août 2021. Et pourtant, à l'issue de plusieurs réunions de recadrage par le ministère des Travaux publics et même de la cheffe du gouvernement, l'entreprise s'était engagée à livrer le chantier au plus tard en novembre de l'année dernière. Mais, quasiment deux mois se sont déjà écoulés sans que la société adjudicataire ne mette à la disposition du maître d'ouvrage une des voies de communication les plus sollicitées de la capitale gabonaise. Elle semble, estime-t-on, confrontée à des problèmes d'organisation interne. Ce qui justifierait le retard actuel.

Des sources concordantes assurent que Socoba-EDTPL a reçu, avant la fin de l'année dernière, une avance d'approvisionnement d'environ un milliard de francs. Donc, un problème financier sur ce chantier attribué en 2020 et qui devait s'exécuter sur 10 mois est à écarter. À ce qu'il semble, toutes les difficultés de ce marché auraient été déjà identifiées au niveau du ministère des Travaux publics. Tout comme des propositions pour y remédier ont été faites.

Dans tous les cas, l'administration se doit de prendre ses responsabilités. D'autant plus que le financement de ce type de projets est planifié dans le cadre de la Loi de finances. Or, le contribuable continue de pâtir des problèmes internes de l'entreprise.

G.R.M

Libreville/Gabon