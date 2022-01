ANPN : un bâtiment en hommage à l'écogarde Gabonais victime des événements de Mekambo

ON se souvient de Jean-François Ndong Obame, l'écogarde en chef tombé au front le 29 mai 2021 lors des évènements malheureux de Mékambo dans la province de l'Ogooué Ivindo au Gabon. Pour lui saluer sa mémoire, l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) a réceptionné un bâtiment neuf, jeudi dernier, à sa direction technique, sise au carrefour Santa-Clara, dans la commune d'Akanda.

Avant de procéder à la coupure du ruban, le ministre des Eaux et Forêts, Lee White a rendu hommage à cet écogarde dont le bâtiment porte désormais le nom. Le bâtiment éponyme est fait de trois types de bois : le padouk, le dabema et l'okoumé, qui ont été recouverts des produits pour assurer sa protection. Sa durée de vie est d'au moins 60 ans. La bâtisse fait 399 mètres carrés et contient 10 bureaux, une salle de réunion, de lieux d'aisances, une cuisine et 50 mètres de terrasse.

" Cet effort réalisé par l'ANPN est non seulement une marque de soutien et de reconnaissance pour la mémoire de Jean-François Ndong Obame, mais aussi et surtout pour le travail abattu au quotidien par tous les agents de l'ANPN. C'est un bâtiment qui ne représente pas uniquement des bureaux. C'est aussi une œuvre symbolique qui nous rappelle un événement marquant, qui nous a fait comprendre que faire le choix de protéger la nature c'est aussi faire le choix de donner sa vie pour elle ", a indiqué le secrétaire exécutif de l'ANPN Christian Tchemambela.

AEE

Libreville/Gabon