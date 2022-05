Suspension fiche CNAMGS : la coalition des syndicats de la Santé invite à la reprise

ALORS que la coalition des syndicats du ministère de la Santé et assimilé a récemment

décidé de la suspension de la fiche de la caisse nationale de maladie et de garantie sociale (CNAMGS) en raison du non respect de certaines dispositions légales, ces derniers ont, lors d’un point de presse animé mercredi dernier à leur siège, invité les personnels de santé à reprendre l’usage de la fiche CNAMGS.

Dans les faits, ces derniers invitent la tutelle à la mise en place d’une commission de suivi de la dette CNAMGS, responsables d’hôpitaux, tutelle et partenaires sociaux. Ils invitent l’Etat entre autres au versement de la part patronale dans le fonds des agents publics (fonds 2), le paiement de la dette des hôpitaux, gelée depuis 2018. Enfin, ils appellent les hôpitaux à s’approprier de la bonne gouvernance hospitalière voulue par les plus hautes autorités.

« Nous invitions les personnels de santé à reprendre l’usage de la fiche de la CNAMGS qui aujourd’hui est la seule garantie de l’accès aux soins de pour tous. Aussi, nous avons décidé d’accorder un délais de deux mois au gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations susvisées à compter du 1er juin 2022 », a indiqué Serghes Mickala Moundanga.