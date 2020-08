SAO TCG : haro sur les tracasseries de la route

Objectif : faire le point sur les multiples tracasseries qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. Au nombre de ces ennuis, la multiplicité des contrôles policiers auxquels ils font face sur les différentes routes du pays.

Le président du SAO TCG, Jean-Stanislas Choukou Leboundou, a donné le ton de ces retrouvailles en ces termes : "Cette rencontre nous a permis de faire un tour d'horizon et constater que de Doussala, sur la route du Congo à Libreville, nous comptons 23 postes de contrôle ; de Kye Ossi ou du pont d'Eboro aux frontières du Gabon avec le Cameroun, jusqu'à Libreville, c'est plus de 30 contrôles de gendarmerie et de la police ! Et ceci, sans compter les contrôles douaniers dont un poste vient juste de s'ajouter à Essassa dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum. Y compris les barrières des conseils départementaux de Bifoun et de Kango qui complètent cette liste d'obstacles où il faut très souvent laisser quelque chose pour pouvoir continuer la route.