Transgabonaise : les choses se précisent

Le gouvernement et la Société des autoroutes du Gabon (SAG) ont procédé, le 24 août 2020, à la signature de l’avenant n°1 du contrat de partenariat relatif à l’aménagement, au financement, à l’exploitation et à la maintenance de la route économique dite "Transgabonaise".

Selon le ministre de l’Économie et de la Relance, Jean-Marie Ogandaga, "la crise sanitaire mondiale engendrée par la pandémie de la Covid-19 et les mesures prises pour y faire face par les différents gouvernements ont eu des répercussions sur l’exécution du projet, notamment la gestion opérationnelle du partenaire et les délais de réalisation des études".

Au titre des modifications apportées au contrat signé le 24 octobre 2019, on note principalement : l’aménagement du calendrier de réalisation du projet ; la réalisation d’une route 2X2 voies sur l’axe Libreville–Ntoum, conformément à la vision du Grand Libreville du chef de l’État ; le contournement du parc de la Lopé par les localités suivantes : Alembé – Lalara – Koumameyong – Booué - Carrefour Leroy ; la réalisation par le partenaire des travaux de réaménagement de manière anticipée avant le bouclage financier, notamment sur l’axe PK 50.1 et 75.1, PK 24 – PK 40 et PK 75 – PK 105 ; ainsi que la définition du mécanisme de financement des études et des travaux anticipés.

Le tronçon de la "Transgabonaise" à réaliser sera long environ de 828 km. Il reliera les localités suivantes : Libreville, Ntoum, Kougouleu, Kango, Bifoun, Ndjolé, Alembé, Lalara, Koumameyong, Booué - Carrefour Leroy, Mikouyi, Lastoursville, Mounana, Moanda, Franceville.



Maxime Serge MIHINDOU



