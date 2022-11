Santé sexuelle et de la reproduction : les organisations de jeunesse outillées

DANS le cadre du plan de travail annuel 2 023 de l’Agence des nations unies pour la population (UNFPA) de la composante ONG, un atelier de formation des agents de santé communautaire des organisations de jeunesse a été organisé du 14 au 16 novembre dernier. Il aura été question pour l'UNFPA en partenariat avec le RenapsAJ (un réseau de promotion de la santé sexuelle) de renforcer les capacités de 40 agents de santé communautaires issus des organisations de jeunesse sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes.

Plusieurs modules auront été abordés, notamment ceux liés aux grossesses précoces, aux violences basées sur le genre, au VIH/Sida et autres infections sexuellement transmissibles. L'idée était de renforcer les connaissances de ces membres afin qu'ils soient capables de mener à leur tour des interventions sur le terrain pour améliorer les pratiques des jeunes dans les domaines sus-évoqués. ''Le Gabon est de plus en plus confronté aux problèmes de grossesses précoces, de violence basée sur le genre, et pour faire face à cela, nous avons besoin d'organisations de jeunesse formées et outillées afin de sensibiliser leur pair. Et comment le faire sans acquis préalables. D'où l'intérêt de ces 3 jours de formation'', a justifié Juste Kelvin Mounanga Nzengue, formateur.

Une formation qui tombe à pic pour Priscas Mimba, enseignante et participante. ''Hormis le réinvestissement sur le terrain, je pourrai commencer à mettre les acquis au service de mon domaine professionnel qui est l'enseignement d'autant qu'au quotidien on s'occupe de l'adolescent et du jeune. Alors oui la formation a été un plus tant elle m'aidera à mieux sensibiliser les jeunes sur les questions abordées.''

Pour Octavie Avome, chargée de programme à l'UNFPA, cette formation n'est qu'un point de départ. Et de conseiller aux jeunes de continuer de faire des recherches, d'interroger les experts nationaux qui travaillent sur les questions de santé sexuelle et de reproduction pour leur apporter un complément d'information. ''La santé sexuelle et reproductive de la génération actuelle conditionne celle de la génération à venir qui copiera ce que vous allez faire… C'est aussi votre comportement qui peut servir d'exemple et de sensibilisation pour que les plus jeunes que vous, puissent avoir une sexualité responsable'', a-t-elle terminé.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon