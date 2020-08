Réouverture : pour quels gages de sécurité ?

Ainsi, sur décision n° 390/CSAIG du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG), les mosquées devront, en cas d'ouverture, respecter entre autres les mesures d’hygiène et de sécurité telles que la mise en place d’un dispositif de lavage des mains, l’installation des fidèles avec une rangée d’intervalle traduit par le marquage des tapis ou nattes de prière conforme au strict respect de la distanciation physique, ainsi que l'utilisation de thermoflash à l'entrée des lieux de prière.

L’ouverture des mosquées devra se faire 20 minutes avant chaque prière et la fermeture immédiatement après. Les lieux d'ablution et les toilettes seront fermés aux fidèles et chaque orateur disposera de son micro. Les mosquées, qui seront interdites aux enfants et aux personnes âgées, seront dotées d'un lit ou deux pouvant accueillir, avant acheminement vers un centre dédié, les cas suspects ou les personnes faisant un malaise.