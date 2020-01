Réforme du Baccalauréat : Haro sur l'instrumentalisation !

Le monde éducatif est secoué par une soudaine montée de tension quasi généralisée des élèves de divers établissements à Libreville et à l'intérieur du pays. Comme s'ils s'étaient passé le mot ! Ceci à la suite de l'annonce d'un projet de réforme du Baccalauréat. Et du Brevet d'études du premier cycle (BEPC).

Lançant les hostilités, le lycée technique national Omar Bongo (LTNOB), bien que non concerné par cette réforme ne s'adressant qu'à l’enseignement général, a déclenché la fronde au sein de l’établissement. Ce qui a conduit à la paralysie totale des cours dans toutes les classes et même à l’Institut de technologies d’Owendo (ITO). Selon une source policière, ces derniers ont été dispersés alors qu’ils tentaient de faire jonction avec leurs camarades du lycée André-Gustave-Anguilet-d’Awoungou, déjà en ébullition. Au même moment, le même jeudi, le lycée Paul-Indjendjet-Gondjout (LPIG) connaissait aussi une manifestation semblable, entraînant de facto l'arrêt des cours. Les informations véhiculées çà et là ce jour-là ont fait état d'un mouvement de même nature au lycée Gouteyron-de-Gamba, dans l’Ogooué-Maritime…