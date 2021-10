Pfizer : 101  790 doses de plus au Gabon

C'EST la deuxième livraison de Pfizer. En septembre dernier, le Gabon recevait la première des États-Unis via leur ambassade à Libreville. Il s'agissait exactement de 100 620 doses du vaccin Pfizer BioNTech reçues dans le cadre de l’initiative Covax.

Aujourd'hui, ce sont 101 790 doses supplémentaires qui ont été renforcées par le même mécanisme. Ladite dotation a été réceptionnée par le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang Ndong sur le tarmac de l'aéroport international Léon-Mba. Cette nouvelle acquisition devrait renforcer le déploiement du Plan national de vaccination et le stock de vaccin anti-Covid-19 du Gabon, au moment où notre pays fait face à la virulence de la troisième vague qui a déjà emporté plus de 100 personnes.

R.H.A

Libreville/Gabon