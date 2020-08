OPN : un conseil d'administration pour renaître

La transformation de l’OPN en société d’intérêt national sous la forme de société anonyme pourrait, selon diverses sources, s'accompagner de la possibilité d’ouverture du capital au privé. L'objectif recherché par le gouvernement étant de mieux gérer l'approvisionnement en médicaments des différentes structures hospitalières.

Au préalable, la direction générale va lancer un audit, une étude de marché (pour savoir dans quel environnement cette nouvelle entité va évoluer) et une évaluation du patrimoine de l'ancien OPN (stock de médicaments actuellement disponible, matériel roulant, locaux, etc.). La refonte de cette administration était une nécessité pour les pouvoirs publics, qui ont toujours déploré un fonctionnement inefficace. Un constat qui avait conduit à l'élaboration d'une nouvelle politique pharmaceutique nationale et d'un plan national d'approvisionnement en médicaments et autres produits de santé.