Gabon: l'Ufep pour la promotion du leadership de la femme de presse

L’UNION des femmes de la presse (Ufep) a été portée sur les fonts baptismaux le 22 décembre dernier dans les locaux de JFD (Journée femmes digitales) derrière Le Camp de Gaulle.

La présidente fondatrice de l'Ufep, Josiane Mbang Nguema et les siennes entendent fédérer les femmes journalistes et autres professionnelles de la communication autour d’un cadre d’expression. Au-delà, elles veulent promouvoir le leadership féminin dans les médias et les métiers de la communication, mener des plaidoyers pour la question de la parité et du genre.

L'Ufep militera également pour l'inclusion et la représentativité qualitative des femmes journalistes aux postes de décision dans les médias et instance de régulation du secteur de la communication. Autres objectifs phares de ce mouvement associatif naissant : le renforcement des capacités de ses adhérentes aux nouveaux métiers de la communication et l'encouragement de la spécialisation des femmes journalistes aux objectifs de développement durable.

Tout est parti, relate Mme Mbang, de la spécificité des problèmes des femmes exerçant dans les médias, de leur sous représentativité dans les instances de décision et surtout aux postes de responsabilité, où, souvent, celles qui sont promues occupent généralement les seconds rôles. ''Aussi avons-nous pensé qu'il était temps de fédérer les femmes de médias qui ont des problèmes spécifiques du fait des métiers qu'elles exercent. Qu'il était temps de nous exprimer, de porter en avant notre cause et celle de la femme en général.''

Mme Mbang précise par ailleurs que l'Ufep entend nouer des partenariats avec d'autres associations locales et internationales pour plus de dynamique de son action.

Dans les jours à venir, l’Ufep fera une tournée des rédactions pour présenter la vision, les objectifs et le bien-fondé d’intégrer sa plateforme.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon