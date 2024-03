Formation : Setrag prépare sa relève à travers le programme "Tremplin"

Dans l'objectif d'assurer un transfert de compétences et relever les défis à venir, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a procédé, le 5 mars dernier à son siège d'Owendo, au lancement officiel de son Programme "Tremplin" en faveur de 15 jeunes apprentis.

C'était en présence de son directeur général, Christian Magni, du directeur de cabinet du ministre du Travail et de la Lutte contre le chômage, Dieudonné Patrick Edmond Billie-Bi-Emane, et du directeur général du Pôle national de promotion de l'emploi (PNPE), Puanne Paulin Moussounda.

En partenariat avec le PNPE, l’Institut de formation ferroviaire du Maroc (IFF) et la BGFI Business School (BBS), cette initiative apportera aux apprentis une immersion au sein des différents métiers de l’entreprise : la maintenance des voies et des matériels roulants, la finance, les ressources humaines, la sécurité ferroviaire, la gestion du trafic et des projets ferroviaires.

"La Setrag est engagée depuis 2017 dans la réalisation d’un vaste programme de modernisation de la voie ferrée. À l’issue des travaux, le chemin de fer pourra opérer dans les meilleurs standards internationaux. À cette fin, nous devons disposer de collaborateurs engagés, compétents et formés pour faire de notre entreprise une référence du chemin de fer en Afrique", a expliqué Christian Magni, directeur général de la Setrag.

"Notre rôle dans le programme était d’encadrer ces recrutements, parce que le PNPE est le bras séculier de l’État en matière d’insertion professionnelle. Donc, il nous a fallu encadrer ce programme et fournir à ces jeunes tous les atouts nécessaires dont les notions de bonne gouvernance et de bienséance en entreprise", a fait savoir Puanne Paulin Moussounda, directeur général du PNPE.

Notons que le "Programme Tremplin" permettra à la Setrag de disposer d’un capital humain compétent, lui permettant de développer ses projets, afin d’at- teindre le niveau de performance des standards mondiaux dans le domaine ferroviaire.

ENA

Libreville/Gabon