Festival national des cultures : ça démarre aujourd’hui

LE ministre de la Culture et des Arts, Patrick Mouguiama-Daouda et son collègue délégué, Max-Samuel Oboumadjogo, ont échangé avec la presse hier au Musée national au sujet de l’organisation du Festival national des cultures. Axé sur le thème, "Ma culture, mon identité", ce rendez-vous qui se déroulera sur trois jours verra la participation de plus de 400 artistes issus des diverses aires culturelles de notre pays. "Cette année nous allons jumeler la fête des cultures et Gabon 9 provinces.

Ce festival traduit la culture de notre pays. Nous avons des populations qui sont de la sous-région et il faut que toute cette diversité soit représentée. Nous avons innové en faisant en sorte qu’il y ait des festivités dans chaque capitale provinciale. Nous voulons permettre à nos populations de célébrer la culture sous toutes ses formes à travers des concerts, l’art culinaire, la sculpture, la peinture, les danses et bien d’autres. L’événement s’ouvrira à l’esplanade de Gabon Télévisions et continuera sur d’autres sites", a précisé Patrick Mouguiama-Daouda. Au sujet de la question de l’implication des artistes dans l’organisation de cet événement, le ministre délégué a souligné que "nous les impliquons en les invitant à participer à l’événement.

L’organisation nous incombe et nous mettons en exergue le fait que la qualité reste le principal élément déterminant. Notre objectif est d’offrir au public un festival de qualité. Le dialogue avec les artistes existe et se poursuit. La nouvelle génération est captée par un nouveau style, et pour les artistes qui ont marqué leur époque, nous les orientons vers la transmission de leur savoir". Les membres du gouvernement ont, en outre, annoncé l’ouverture de Gabon Indépendance dès le lendemain de ce festival.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon