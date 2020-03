Employabilité : L'IST et Canal + Gabon partenaires

Pour dynamiser davantage le processus d'accompagnement des étudiants en fin de formation sur le marché du travail, la direction générale de l'Institut supérieur de technologie (IST) vient de signer un partenariat avec l'opérateur Canal + Gabon.

Ce partenariat répond à l'exigence de professionnalisation et d'innovation dans les relations écoles/entreprises. " Le principe du partenariat est vraiment vital pour une école de technologie comme la nôtre. Il est question, dans ce rapprochement avec Canal + Gabon, de mettre un accent sur l'insertion professionnelle et le développement des compétences de nos étudiants, afin de répondre efficacement aux besoins des entreprises, une fois sur le marché du travail ", explique Viviane Boulé, directrice générale de l'IST. " Mieux, renchérit-elle , nous voulons, à travers ce partenariat, réaffirmer notre attachement à l'entreprise et, de façon générale, au monde de l'emploi. Pour cela, nous nous engageons à mettre un point d'honneur sur l'adéquation formation/emploi, pour rester dans la logique des objectifs de base liés à la création de l'IST."

Ce partenariat qui s'étend sur un an, à partir de sa date de signature (4 mars 2020), permettra aux étudiants de l'IST de bénéficier du savoir-faire du groupe Canal + Gabon par des stages dans un environnement pouvant favoriser leur insertion au sein des entreprises.



Charly NYAMANGOY BOTOUNOU



