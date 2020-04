Diplomatie : 280 Français ont quitté le Gabon dimanche dernier

Par vols spéciaux de la compagnie aérienne Afrijet, 154 Français ont rallié Libreville, depuis Port-Gentil, le samedi 4 avril dernier. Ils ont, par la suite, regagné la France à bord d’un vol d'Air France autorisé par le gouvernement gabonais le 5 du mois en cours, avec d’autres Français qui attendaient sur place à Libreville. Dans le groupe, on comptait également des passagers de l'espace Schengen.

Surpris par la mesure de fermeture des frontières et de suspension des vols dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, de nombreux ressortissants français, en séjour de courte durée au Gabon pour la plupart, avaient émis le souhait de rentrer chez eux pour être aux côtés de leurs familles. Dans un communiqué publié sur le site officiel de l’ambassade, les autorités diplomatiques françaises rassuraient leurs compatriotes : " L’ambassade travaille avec Air France et les autorités gabonaises à l’organisation d’un prochain vol de la compagnie, pour permettre notamment aux Français et aux Européens de passage de rentrer en France", pouvait-on lire.

Ainsi, 280 Français, sur un total de 367 passagers, ont pu quitter le territoire national le week-end écoulé. L’ambassade de France, dans une communication publiée sur son site, a remercié les autorités gabonaises pour " le succès de cette opération, fruit d’une coopération exemplaire".

Les demandes de départ s’étant finalement avérées plus fortes dans la capitale économique, un autre vol dont la date n’est pas encore connue est prévu prochainement, a-t-on appris de sources consulaires à Port-Gentil.



Christelle NTSAME



