Covid-19 : Tout doucement vers le passeport vaccinal

LORSQUE le gouvernement gabonais a décidé de mettre en place le dispositif de mise en quarantaine des passagers internationaux – Gabonais y compris –, il a glissé une petite mention, au milieu des explications, qui a retenu l'attention de plusieurs personnes : "les personnes ayant une carte de vaccination à la Covid-19 sont exemptées". Petit message subliminal lourd de sens. En somme, pour éviter les tracasseries et les dépenses liées au placement en quarantaine automatique, il vaut mieux être vacciné.

Le Gabon n'est pas le seul pays à pousser ses citoyens et les voyageurs vers le vaccin. L'Arabie Saoudite autorisera seulement 60 000 personnes (résidents ou nationaux) vaccinées contre le Covid-19 à effectuer le grand pèlerinage musulman à La Mecque, qui doit avoir lieu en juillet. Les pèlerins étrangers ne pourront pas effectuer ce pèlerinage. Si la situation sanitaire le permet, des fidèles pourront effectuer le hajj l'an prochain. À condition d'être vaccinés, précisent les autorités saoudiennes.

De plus en plus de pays évoquent donc la vaccination comme le principal moyen de vaincre le coronavirus. Au point d'exiger la présentation d'un passeport vaccinal pour entrer sur leur territoire et de prendre le contrepied du comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19. Cette instance avait indiqué, en avril 2021, ne pas être favorable à un passeport vaccinal obligatoire pour les voyageurs internationaux, rapportait Le journal des femmes.