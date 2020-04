Les trois entreprises ont, dans cet élan de solidarité, remis, vendredi dernier, au ministre du Commerce, Hugues Mbadinga Madiya, près de 40 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité. Dans la foulée de cette action citoyenne, les trois entités économiques feront un don de 30 kits de lavage de mains à pédales aux communes d’Owendo, de Port-Gentil et de Moanda, pour aider à la mise en œuvre effective des mesures barrières dans les lieux publics, tel que souhaité dans le plan de riposte national contre le Covid-19.

Pour la partie ludique et divertissement en ces temps de stress, des abonnements gratuits aux bouquets Canal+ ont été accordés aux hôpitaux et sites retenus par le gouvernement pour la mise en quarantaine et la prise en charge des malades du Covid-19.