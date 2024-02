Cnamgs : Joël Ondo Ella dans son fauteuil de secrétaire général

Promu en Conseil des ministres le 7 février dernier, Joël Ondo Ella, a été installé mardi dernier, dans les locaux de l'antenne provinciale de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) sis au quartier Montagne sainte, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, dans ses fonctions de secrétaire général de la Cnamgs par la directrice générale de cet organisme, Christine Audrey Voua Chambrier. Une cérémonie couplée également à l'installation du nouveau Directeur administratif et financier, du contrôleur budgétaire, contrôleur budgétaire adjoint et du conseiller du directeur général.

Cette manifestation, de l'avis de nombreux observateurs, symbolise l'émergence d'une nouvelle ère dans la gouvernance de la Cnamgs. Surtout que fort de son expérience de syndicaliste, Joël Ondo Ella devrait apporter sa pierre à la consolidation de la Cnamgs dont les missions sont plus que primordiales à l'heure actuelle axée autour de la restauration des institutions. De fait, Mme Voua Chambrier a exhorté les uns et les autres à se hisser à la hauteur des enjeux du moment, afin de contribuer à la matérialisation de la Feuille de route. Laquelle s'articule autour de l'amélioration des services, le renforcement de l'aide sociale, l'équilibre financier et l'optimisation de l'organisation.

Conscient des attentes, Joël Ondo Ella a, au nom de l'ensemble des promus, exprimé sa profonde gratitude au président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout en s'engageant à oeuvrer avec abnégation, patriotisme, force, loyauté et dévouement à l'accomplissement de leurs tâches.

A.N

Libreville/Gabon