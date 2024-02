Football : Mouyouma se projette déjà pour les éliminatoires du Mondial 2026

Les éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA, qui auront lieu au mois de juin prochain, pour Thierry Mouyouma, le coach des Panthères, c'est déjà demain.

Avec en ligne de mire l'explosive rencontre Côte d'Ivoire-Gabon à Abidjan, comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial. Les deux équipes, avec six points chacune, partagent la tête du Groupe F. Dans cette perspective, le président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) Pierre-Alain Mounguengui a donné des instructions au sélectionneur national afin qu'il se rende en Côte d'Ivoire, lors de la CAN, pour superviser les Éléphants de Côte d'Ivoire et les Scorpions de Gambie, adversaire des Panthères du Gabon. Ce qui a été fait ! Puis, instructions lui a encore été donnée afin qu'il aille superviser nos joueurs évoluant en Europe et sur le continent.

En France, Mouyouma et sa "Team" ont rencontré tour à tour Royce Openda (Lorient), Orphée Mbina (Nîmes), Bruno Ecuele Manga (Niort), Junior Noubi Fotso (Fougères), Jonathan Do Marcolino (Rennes), Shavy Babicka (Toulouse) et le défenseur central de Nantes Yannis M'Bemba dont le père, Charlemagne M'bemba est originaire du sud-est du Gabon et la mère du Congo Brazzaville.

Le discours mobilisateur du sélectionneur a été reçu 5/5 par les joueurs. Il se rendra prochainement à Moanda pour regarder au niveau des gardiens de but. Notamment Dallian Toung Allogho. La rencontre de juin contre la Côte d'Ivoire est tellement importante qu'elle pourrait être décisive pour la suite de la compétition. En mars il y aura les préliminaires de la CAN 2025.

Le Gabon étant exempt, devra utiliser absolument cette date FIFA pour livrer des matchs amicaux afin de donner corps à notre sélection. Comme le feront l'Afrique du Sud qui affronte Andore (21 mars), la Tanzanie contre la Bulgarie, l'Algérie face à la Bolivie (22 mars) et l'Algérie qui jouera l'Afrique du Sud (26 mars). Histoire également de gagner des points au classement FIFA. Car, en manquant la CAN de Côte d'Ivoire, en ne livrant pas des rencontres amicales, le risque est grand de voir les Panthères dégringoler au classement.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon