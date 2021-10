Cames : Pr Bertrand Mbatchi a reçu les hommages des universitaires

Décédé le 25 septembre dernier à Ouagadougou (Burkina Faso), le gabonais Pr Bertrand Mbatchi général du Cames (Conseil africain et malgache de l'Enseignement supérieur), a reçu les hommages du gouvernement de la République et de la communauté universitaire nationale et africaine, aujourd'hui à l'Enset.

Il occupait ce poste depuis 2011 après avoir occupé plusieurs responsabilités au Gabon dont celle de secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de vice-recteur de l'Université des sciences et techniques de Masuku (USTM). Sa disparition constitue une grande perte pour le monde universitaire gabonais, africain et malgache.

Titulaire d’un doctorat d’État en biologie et physiologie végétales et d’un doctorat de 3e cycle en biologie et physiologie végétales obtenu à l’Université de Poitiers, Bertrand Mbatchi avait initié de nombreuses réformes au sein du Cames qui font aujourd’hui de celui-ci une institution panafricaine de référence en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche. Et ce, avec la mise en œuvre du premier Plan stratégique de développement du Cames couvrant la période 2015-2019. De fait, le dynamisme qu'il a impulsé au fonctionnement du Conseil était tel qu'il était perçu comme l'un des artisans de l'Enseignement supérieur de demain.

Plusieurs témoignages ont fusé dès l'annonce de cette triste nouvelle. De nombreux universitaires venus des autres États membres du Cames ont, au cours de cette cérémonie salué le mérite, l'expertise, l'œuvre ainsi que le génie de cet homme de science qui a été hissé à ce prestigieux poste par le Conseil des ministres du Cames du 1er août 2011 pour un premier mandat de 5 ans, avant de rempiler.

Il décède de maladie alors qu'il était attendu au Bénin dans le cadre des préparatifs du prochain concours d’agrégation du Cames.

Il sera inhumé ce samedi.

R.H.A

Libreville/Gabon