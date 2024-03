Entrepreneuriat : BGFIBANK et l’ANPI en soutien aux femmes

Acteur majeur dans le développement économique du pays, le groupe BGFIBANK, en collaboration avec l’Agence nationale de promotion et des investissements (ANPI) a organisé la semaine dernière un café thématique à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.

Cet espace mis en place pour le dialogue sur les dispositifs d’accompagnement spécifiquement dédiés à l’entrepreneuriat féminin au Gabon a réuni les responsables de la Société de Garantie du Gabon (SGG), Finam et la société Okoumé Capital et de la Société d'Incubation Numérique du Gabon (SING). L'objectif était de formuler immédiatement des réponses aux préoccupations exprimées, en proposant des services et des produits spécifiquement développés pour cette population d'entrepreneures.

Le directeur général de BGFIBank Gabon, Dimitri Kevin Ndjebi a indiqué que « nous sommes persuadés que cet événement consolidera de manière significative nos relations d'affaires avec nos partenaires, et permettra à la Banque de maintenir sa trajectoire d'excellence commerciale en offrant un service sur mesure à destination des entrepreneures. À cette occasion, BGFIBank Gabon s'engage à couvrir les frais de formation dispensée par l'ANPI pour les entrepreneures invitées, et adressons nos vifs remerciements et chaleureux à nos partenaires qui ont contribué activement à la réussite de cet événement ».

H.N.M

Libreville/Gabon