Coopération : le gabonais Jean Ovono Ossima honoré par le gouvernement du Japon

L'ambassadeur du Japon au Gabon, Nogochi Shuji, a procédé le vendredi 15 mars à la cérémonie de décoration de Jean Ovono Ossima, qui a reçu la médaille d’honneur intitulée « l’Ordre du Trésor Sacré, Rayon d’Argent ». Une distinction décernée en reconnaissance de sa contribution remarquable aux activités diplomatiques de l’ambassade du Japon au Gabon, ainsi qu’au renforcement de la coopération nippo-gabonaise.

Le diplomate japonais a saisi cette occasion pour expliquer que la décoration de médaille d’honneur est un acte impérial en vigueur depuis l’année mille huit cent soixante quinze (1875). "De nos jours, environ quatre mille (4,000) Japonais et une centaine d’étrangers dans le monde de la politique, de la diplomatie, de l’économie, de l’art, de l’éducation, entre autres, sont honorés de ce prix deux fois par an, pour mettre en exergue leur contribution remarquable à l’Etat japonais...

La décoration de médaille d’honneur à monsieur Jean Ovono Ossima témoigne de l’excellence des liens d’amitié et de bonne coopération bilatérale qui existent entre nos deux pays depuis plus de soixante (60) ans. ", a-t-il précisé. Très ému, le récipiendaire a exprimé sa profonde gratitude aux hautes autorités japonaises pour cette distinction honorifique qui témoigne de la considération à son endroit, et récompense ses efforts au service du Japon. "Je tiens aussi à remercier très sincèrement ceux et celles qui ont rendu ce jour possible, ces personnes qui, dans les coulisses me soutiennent et jouent un rôle majeur dans le bon déroulement de ma vie professionnelle. Ce sont eux les véritables artisans de cette belle oeuvre qui nous réunit ici cet après -midi ", a-t-il dit.

A noter que Jean Ovono Ossima est l’un des premiers étudiants boursiers gabonais au Japon. Il a travaillé à l’ambassade du Japon au Gabon en qualité d’assitant principal pendant presque trente (30) ans.

Josiane MBANG NGUEMA