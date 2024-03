4E édition du Black History Arts : Plus de 2000 festivaliers

Carrefour de la valorisation de l'art et de la culture noire, le festival Black History Arts (tenu du 1er au 29 février) a conclu sa quatrième édition intitulée "Tandima" en hommage à Vyckos Ekondo de regrettée mémoire.

L'acte IV, qui a baissé ses rideaux le 29 février dernier, a été marqué par la participation exceptionnelle de figures emblématiques de la culture gabonaise.

La dernière journée, conclue par une conférence Comeco, animée par Annie-Flore Batchiellilys sur la médiation professionnelle dans les industries culturelles et créatives, a offert des perspectives enrichissantes sur l'importance de l’altérité et de la communication.

La présence d'Aziz'Inanga et de Laurianne Ekondo a ajouté une touche particulière à l'événement, soulignant le lien entre les différentes générations d'artistes gabonais.

Avec plus de 2 000 festivaliers, 110 artistes et experts intervenants, et la réalisation de nombreux ateliers, conférences, journées artistiques, scènes ouvertes et spectacles, cette édition a non seulement atteint mais dépassé ses objectifs de valorisation et de promotion de l'art et de la culture locale, de réappropriation de la langue maternelle et de fédération entre jeunes talents et professionnels.

Rendez-vous est pris pour l'année prochaine à la même date.

L.R.A

Libreville/Gabon