Gastronomie : la cuisine gabonaise régale à Marseille

Les 1er et 2 mars 2024, la gastronomie était à l'honneur à l’occasion de la 1ère édition des Rencontres des cuisines africaines à Marseille, en France.

Ce sont plus de 70 acteurs et actrices culinaires d’Afrique et de ses diasporas en Europe (cuisiniers, restaurateurs, agriculteurs, artisans, commerçants, formateurs, journalistes, universitaires, artistes, acteurs institutionnels) qui se sont retrouvés afin d’échanger, partager, cuisiner, créer et développer des synergies communes.

Chef O'miel, l’architecte du palais, Jessica Allogho, promotrice des Petits pots de l'Ogooué et Chef Merlin étaient tous des promoteurs de l'art culinaire du Gabon.

Deux jours durant, nos ambassadeurs ont vendu la destination Gabon au cours d’échanges qui se sont articulés autour de 5 axes thématiques, avec 4 formats éditoriaux et plus de 20 séquences. Chacun d'eux a, à travers une masterclass devant un auditoire composé de spécialistes culinaires, présenté sa réalisation.

Chef Ella a rendu hommage au célèbre Nfoug'owono. "Pour ma Masterclass autour du gombo lors des cuisines africains à Marseille, j'ai réalisé une recette inspirée de mon pays, le Gabon. C'est du gombo cylindrique blanchi avec une insertion de sauce d'arachide (Nfoug'owono) réduit à souhait accompagné d'un médaillon de fécule de manioc", a-t-il expliqué.