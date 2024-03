USTM /campus Universitaire : Le DG du CNOU réceptionne 2 pavillons filles

Récemment nommé à la tête de la direction générale du centre national des œuvres universitaires (CNOU), le colonel Barry Aliou Mbia Kombé, Directeur général de cette institution, a effectué une visite de travail de quatre jours, du 29 février au 03 mars 2024, à Franceville au sein de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM). L’objectif principal de cette mission était de présider la commission d’attribution de chambres aux étudiants. Toutefois, le DG a saisi l’occasion pour faire le tour du propriétaire, afin de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux du restaurant universitaire, de la cité Universitaire et du centre médical.

Dans le même temps, il a réceptionné deux pavillons des filles dont les travaux sont bouclés ; Il a également saisi l’opportunité pour s’entretenir avec son personnel de l’USTM, au cours d’une réunion de prise de contact. En effet, c’est vendredi 1er mars dernier que le DG du CNOU a présidé la commission d’attribution des chambres après réception des pavillons F1 et F2, des filles, dont le nombre total de lits disponibles s’élève à 144.

Commission à laquelle ont pris part, le recteur de l’USTM, Bill Raphaël Bikanga, les directeurs généraux des différentes écoles de cette Université, quelques responsables du CNOU et les représentants des mutuelles. Sur 155 dossiers examinés, 86 dossiers de la faculté des sciences ont été retenus, 31 dossiers retenus pour l’école polytechnique de Masuku et 27 dossiers de l’Insab ont été validés. Sur un total de 144 dossiers retenus, 40 ont été repêchés pour seulement 6 dossiers rejetés.

La sélection a été faite sur la base de deux critères, à savoir l’âge variant entre 16 et 22 ans et le critère d’éloignement par rapport à la provenance des étudiants. Après cette commission, l’affichage des listes des bénéficiaires sera fait dès lundi, s’ensuivra le démasquage, puis la tenue d’une rencontre tripartite entre le CNOU, le rectorat et les étudiants.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon