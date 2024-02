Nervakez : le maître du design de la CAN 2023

La Coupe d’Afrique Nations (CAN) 2023 s'est achevée dimanche dernier avec la victoire du pays organisateur. Les Éléphants ont remporté le trophée convoité par les 24 équipes de départ qui représentaient évidemment 24 nations.

Le Gabon n'était pas représenté, dites-vous ! Détrompez-vous. Si nos Panthères n'ont pas été aperçues sur l'aire de jeu, sachez que notre pays était présent dans les coulisses de cette grand-messe du football par un de ses fils. Jonathan Ndoume, plus connu sous le nom de Nervakez, est l'auteur des créations et animations graphiques de cette compétition. Il est d'ailleurs l'auteur du logo officiel de la CAN qui a changé après 10 ans.

Cette nouvelle identité visuelle est une innovation de cette 34e édition. A travers celle-ci, les organisateurs voulaient traduire la richesse de la culture ivoirienne et du continent africain dans son ensemble, tout en mettant l’accent sur la beauté du football africain. "Mon travail consiste à travailler toutes les créations et animations de la compétition par ma créativité, mon talent et mon originalité", explique le graphiste.

A la question de savoir si l'absence de son pays sur la pelouse aurait affecté son mindset, il répond par l'affirmative. "J'ai difficilement commencé ce projet quand il m'a été confié parce que mon pays n'y était pas. Je pense que j'aurais eu une énergie totalement différente. Mais j'ai su me donner à fond et vivre la magie de cette CAN avec ses rebondissements qui nous ont tous surpris", poursuit Jonathan.

Le directeur artistique, graphiste et vidéaste Nervakez a travaillé avec les grandes boîtes du monde à l'instar d'une structure sous-traitant avec Apple avec laquelle il y a démontré son talent en créant un design africain pour des bracelets interchangeables.

Il n'a pas fait que ça. Il collabore avec la Fifa depuis la dernière Coupe du monde Qatar 2022 et rafle désormais toutes les compétitions organisées sous l'égide de cette instance faîtière du football mondial. Sa signature est également visible à travers les collaborations avec Coca Cola, Vogue France. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On le verra très bientôt sur les prochaines compétitions telles que l'Euro 2024, la Copa America, et les JO Paris 2024.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon