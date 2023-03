Sortir à Akanda : visite guidée dans l'antre du O Mumbaï

UNE petite envie de dépaysement ? Un petit désir de changer d'air le week-end ? Et si vous faisiez un tour au O Mumbaï situé au cœur du complexe les Parasoliers. C'est dans la commune d'Akanda. Vue de dehors et de nuit, le décor des Parasoliers est féerique comme tout droit sorti d'un conte lumineux, apportant du coup au O Mumbaï, un beau coup d'éclat. Mais c'est à l'intérieur qu'il faut être pour savourer les délices qu'offre l'établissement récemment ouvert au Nord de la capitale gabonaise. Renversant d'originalité, c'est la première impression.

Un arbre géant trône au centre de la pièce (à deux niveaux) du sol au plafond. Y sont suspendus, des singes semblant prendre plaisir à bondir de branches en branches. Le bois est dominant dans la décoration. Les couleurs sont authentiques. Salons, sculptures, masques, tout ici est voyage, découverte et, veut rappeler l'Afrique dans ce qu'elle a de force, de pouvoir et de beauté. Le bar, toute une attraction, dans du bois solide et harmonieusement poli, célèbre les essences uniques des forêts gabonaises. En tout cas la décoration a été soucieuse du détail. Serait-on dans un lieu sélect, pour les seuls initiés ? Est-ce que le ''Makaya'' a sa place dans ce décor onirique et sophistiqué ? Pour le savoir il faut expérimenter le O Mumbaï Et si l'on s'offrait un cocktail ? Il faut partir sur quelque chose de soft, en entame. Alors laissez-vous tenter par ce cocktail de jus d'oranges et d'ananas nature revisités par le barman, le tout saupoudré de glaçons et ornementé d'une tranche d'orange : une petite douceur sur le palais par ces temps de grande canicule.

À O Mumbaï, l'on est soucieux de la nature, le détail allant jusqu'à vous proposer une paille en carton. Comme quoi, prendre soin de la nature ne tient parfois à rien ! Si le jus de fruit n'est définitivement pas votre dada, levez les yeux. Le O Mumbaï, c'est aussi une cave à vins. Une gamme variée de vins, de spiritueux n'attend que votre palais d'expert pour être évalué dans ce qu'ils ont de voluptueux et de délicieux. Et pendant que vous sirotez votre verre, un garçon de salle vous proposera en dégustation, du cigare, une autre spécialité maison. Si donc vous êtes un adepte de ce petit rouleau de feuilles de tabac, eh, bien vous êtes au bon endroit. Et si vous avez la curiosité bien installée, vous vous laisserez peut-être tenter par le ''Bongani'', un cigare d'Afrique fabriqué au Mozambique.

Et le O Mumbaï a pensé à tout, et surtout aux femmes qui y trouveront aussi leur compte. Le garçon de salle, selon votre manucure en aura un pour vous Mesdames. Mais l'Union tient à préciser que fumer est dangereux pour la santé. Et si tout ça vous donne envie de vous soulager, même les toilettes du O Mumbaï ont une touche d'exotisme, avec ses murs recouverts d'écorces d'arbres peintes en or. Être aux toilettes n'a jamais été aussi plaisant. Kay Anne Gallery, expert gabonais en design d’intérieur, connaît son métier. C'est l'unique commentaire qui vaille. Peut-être avons-nous précisé que vous pouvez y aller le week-end, mais le O Mumbaï ouvre tous les jours et accueille vos rendez-vous d'affaires dans ces locaux, véritable rencontre de la culture panafricaine. Quoi d'autres ? Bah alors, qu'attendez-vous pour vous faire une idée par vous-même ?

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon