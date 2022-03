Session criminelle spécialisée : Renaud Allogho Akoué pour la clôture

La session spécialisée de la Cour criminelle s'achève ce mardi, avec l'affaire Renaud Allogho Akoué. L'ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance-maladie et de garantie sociale (CNAMGS) devrait répondre des faits présumés de détournement de fonds publics, concussion, usage de faux et blanchiment de capitaux. Il reste cependant à savoir si l'audience du natif de Bitam, en détention préventive depuis le 27 novembre 2019, aura lieu. D'autant que l'Ordre des avocats n'est toujours pas revenu sur sa décision de boycotter ladite session.

Une politique de la chaise vide qui s'est traduite par le renvoi sine die des deux dernières affaires de la session criminelle ordinaire et autant pour la présente session criminelle spécialisée. Une guerre des nerfs à l'origine de ce que Ike Oswald Ngouoni Aila Oyouomi, l'ex-porte-parole de la présidence de la République et conseiller en communication du chef de l'État, et Christian Patrichi Tanasa Mbadinga, ancien administrateur-directeur général de la compagnie nationale des hydrocarbures n'ont pu être fixés sur leur sort.

Par G.R.M

Libreville/Gabon