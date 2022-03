Problématique de l’eau : Christine Mba Ndutume vante le PIAEPAL à Dakar

Présente au 9e Forum mondial de l’eau qui s'est tenu du 22 au 27 mars à Dakar au Sénégal, la maire de Libreville, Christine Mba Ndutume-Mihindou, par ailleurs présidente en exercice des Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU-A) s’est exprimée sur la problématique de l’eau dans les villes africaines, particulièrement de Libreville. Elle a, à cet égard, mis en avant le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (PIAEPAL), initié par le président de la République et son gouvernement, il y a quelque temps, avec l’appui financier de la Banque africaine de développement (BAD). L’idée des autorités gabonaises, selon l’édile de Libreville, est d’accroître dans la capitale le nombre de bornes-fontaines, de nouveaux châteaux d’eau et de renforcer l’existant.

De ce fait, a-t-elle fait remarquer, un tel effort nécessite de la part des collectivités locales, bien que partie prenante, une demande complémentaire auprès des décideurs présents au 9e forum sur la question. Ceci aux fins de réaliser de "petits chantiers", tels que les forages, les campagnes de sensibilisation sur le gaspillage, la formation sur la prévention des catastrophes liées à l’eau.

En marge du forum, la maire de Libreville s’est entretenue avec le président Macky Sall et plusieurs personnalités et décideurs présents aux assises.

JMM

Libreville/Gabon